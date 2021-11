Bombeiros de Alegrete participam do maior treinamento veicular da América Latina

Considerado o maior evento de Salvamento Veicular da América Latina e o segundo maior do mundo, o treinamento envolveu 325 alunos e 40 instrutores do Brasil, além de dois instrutores da Alemanha.

Alegrete foi representado pelos soldados Neto e Moura, já de Santana do Livramento, participaram os soldados De Lima e Giuliano.

As provas foram realizadas na semana do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito lembrado, neste domingo (21/11), pela ONU. O treinamento envolveu 13 cenários montados idênticos aos que ocorrem nas estradas brasileiras como: engavetamento de veículos, tombamento e capotamento de caminhões, salvamento em colisões de ônibus, veículos em aclives, colisões em muretas, entre outros.

Dados alarmantes de acidentes de trânsito

A motivação do evento é treinar as equipes para o resgate eficaz e ágil, sendo seguro para a vítima e também para os socorristas. Mas os dados são alarmantes quanto ao número de acidentes. Segundo o chefe do Estado-Maior Geral e presidente da Coordenadoria de Resgate Veicular do CBMSC, coronel Hilton de Souza Zeferino, a cada 20 minutos as equipes do CBMSC atendem um acidente de trânsito em Santa Catarina.

Já os dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o Brasil é o 5º país com o maior número de óbitos por acidentes de trânsito, com 400 mil mortes na última década, além de 20 milhões de pessoas com sequelas em decorrência disso. A cada 13 minutos um brasileiro morre por acidentes de carro.

Categorias

As oficinas foram divididas em categorias leve e pesado, ou seja, de acordo com os tamanhos dos veículos utilizados nas instruções. Na categoria leve foram utilizados carros, já na outra foram ônibus e caminhões. Todos os cenários foram planejados de acordo com um estudo de referências de acidentes reais.

Evento destaque

O evento de 2021 é um dos maiores já realizados. Com origem na Alemanha, a atividade ocorreu pela segunda vez em Chapecó. Os organizadores destacaram que o espaço dedicado para as atividades e a organização do Corpo de Bombeiros Militar representam padrões a serem seguidos.

Simulado

Para encerrar o evento, o último dia foi marcado por um simulado de ocorrência, com múltiplas vítimas, em que foram colocados à prova todos os conhecimentos adquiridos. A ocorrência desse simulado foi embasada em casos reais.