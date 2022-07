Bombeiros do RS alertam para cursos sem a chancela da instituição

O 1º Ten QTBM Cmt do 2º PelBM, Delzevan Silva de Ávila, fez um alerta à imprensa de Alegrete.

O Corpo de Bombeiros Militar do RS através do 10° BBM, de Alegrete, alerta a comunidade que foram identificados diversos projetos relacionados a crianças e adolescentes, veiculado nas redes sociais, identificados como Bombeiros.

Entretanto, esses projetos não são iniciativas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, tampouco, contam com a participação dos militares.

As iniciativas são de inteira responsabilidade civil e penal de seus idealizadores. O Programa Institucional do CBMRS, realizado na área do 10°BBM, em Alegrete, voltado à criança e ao adolescente, é identificado como Bombeiro na escola, desenvolvido exclusivamente por Militares Estaduais e por meio de documentação oficial desta Instituição.

Ao receber material duvidoso, contate a unidade mais próxima do CBMRS – finaliza a nota.