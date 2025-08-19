Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido no interior de Alegrete

Segundo as informações iniciais repassadas pelo comunicante, ele estaria acompanhado de um amigo durante uma caçada. Em determinado momento, teria tentado atravessar o que foi descrito como um açude, mas não conseguiu retornar à margem.

O Corpo de Bombeiros de Alegrete foi acionado e realiza buscas no local. Até o momento, em razão da dificuldade de acesso e de comunicação, não foram divulgadas mais informações sobre a ocorrência.