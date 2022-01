Bombeiros localizam corpo de homem no Rio Inhanduí

Share on Email

O corpo foi encontrado nas adjacências do local onde havia submergido. Segundo relato policial, o corpo emergiu e estava próximo às pedras, alguns metros, de onde Eduardo desapareceu nas águas do Rio.

Duca como era conhecido, estava pescando com amigos quando entrou no Rio Inhanduí, na noite do último sábado(29) e, logo após, se afogou.

Na manhã de ontem(30), uma equipe dos Bombeiros se deslocou para o interior, cerca de 45Km da cidade e realizou buscas com barco e garateia até às 19h.

Nesta segunda-feira(31), os Bombeiros de Alegrete receberam apoio de mergulhadores de Porto Alegre, mas não houve a necessidade de mergulho. O corpo foi localizado por volta das 8h30min.

Segundo informações dos familiares, ele era uma pessoa muito alegre, trabalhador e estava há cinco dias no localidade do Inhanduí. Eduardo deixa mãe, pai, avós e quatro irmãos. Duca era natural de São Francisco de Assis.

O corpo será transladado pela Funerária Angelus. Ainda não há informações sobre as últimas homenagens ao trabalhador.