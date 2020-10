Bombeiros resgatam dois cachorros e uma gata de incêndio em Alegrete

Compartilhar













Uma gatinha ficou com ferimentos graves e foi socorrida por uma voluntária, após ser resgatada pelos Bombeiros.

No final da tarde desta terça-feira (6), mais um incêndio mobilizou Bombeiros e Brigada Militar em Alegrete.

O sinistro em uma residência na General Sampaio, Centro, chamou atenção de quem passava pelo local. Foram necessários dois caminhões para que o combate fosse realizados de forma mais ostensiva, o que evitou que às chamas se propagassem para outras casas. Pois no endereço havia casas geminadas.

Durante a extinção do incêndio, os bombeiros encontraram dois cachorros e uma gatinha.

Os cães não apresentavam queimaduras, porém, a gatinha ficou com ferimentos graves. Uma voluntária a socorreu e a encaminhou à clínica Veterinária.

De acordo com informações, havia um morador, nos fundos do pátio, mas com a ação rápida dos militares ele não se feriu.

Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas a suspeita é de curto-circuito. O fogo atingiu quatro peças da residência.

Estavam na ocorrência, sargentos Robson, Ferrão e os soldados Guedes, Bruno e Moura.