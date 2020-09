Bombeiros resgatam mulher no Rio Ibirapuitã

Compartilhe









Uma equipe dos Bombeiros a resgatou de barco e a conduziu à margem na rampa de acesso ao Rio. A mulher de 42 anos foi atendida pelo Samu e seria levada à Santa Casa por prevenção, em razão do período que ficou na água, e a possibilidade de uma hipotermia – disse um dos Bombeiros.

Conforme o sargento Ramos, eles foram acionados, para o resgate, cerca de duas após o comunicado de que a vítima teria caído no Rio Ibirapuitã e estava desaparecida. Ela foi localizada por um familiar aproximadamente 100 metros do local da queda.

A mulher estava, na margem oposta do Rio, com um dos pés presos em uma forquilha e queixava-se um pouco de dor, no momento em que foi retirada pelos Bombeiros.

Ainda segundo informações, ela está com sintomas de depressão.

A equipe dos Bombeiros estava composta pelos sargentos Ramos, Ferrão e soldados Escarrone e Martins.

A Brigada Militar também esteve no local que fica perto do Porto dos Aguateiros, na Avenida Eurípides Brasil Milano.

Relembre:

Na madrugada desta sexta-feira(11), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada em razão do desaparecimento da vítima. A informação é que ela teria caído no Rio Ibirapuitã. Naquele momento, foi feito registro na Delegacia de Polícia e, às buscas dos Bombeiros, iriam começar às 8h com barco e garatéia.

Ela havia deixado os seus pertences às margens do Rio.