Bombeiros retomam neste domingo as buscas do militar desaparecido nas águas do Rio Ibirapuitã

Por volta das 19h, a equipe dos Bombeiros encerrou o primeiro dia de buscas ao jovem, de 19 anos, que desapareceu nas águas do Rio Ibirapuitã, na tarde de 24.

De acordo com informações repassadas aos Bombeiros, um grupo de militares banhava-se no Rio quando o jovem submergiu. Ainda, conforme testemunhas, os amigos tentaram resgatá-lo, mas não foi possível. Assim que a equipe dos Bombeiros foi acionada, de imediato, iniciaram-se as buscas. Primeiro a nado e, posteriormente, com embarcação e garateia. Uma embarcação do Exército também está no Rio auxiliando nas buscas.

O jovem está servindo no 12° BE Comb e, preliminarmente, a informação é de que ele é da cidade de Passo Fundo.

Na manhã deste domingo(25), os bombeiros retomam às buscas com apoio de mergulhadores de Santa Maria e do Exército.

Até o momento, nenhum órgão oficial confirmou a identidade do militar.