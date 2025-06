Bombeiros usam bote para retirar idosos de caminhonete em trecho inundado da Barão do Cerro Largo

O veículo foi atingido pela água da enchente e permaneceu no local com o nível chegando até a altura das janelas. Para a retirada dos ocupantes, os bombeiros utilizaram um bote. Os dois homens foram atendidos no local por técnicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e liberados sem ferimentos. A caminhonete foi removida com o auxílio de um guincho.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Conforme relato do motorista, ele seguia para o interior do município por um trajeto que utiliza com frequência. Apesar de ter percebido a presença de água na pista, acreditou que conseguiria atravessar o trecho. No entanto, o veículo acabou ficando “preso”.

A cidade de Alegrete enfrenta uma enchente desde a semana passada. Diversas ruas estão interditadas e aproximadamente 600 pessoas estão fora de suas residências. O nível do rio Ibirapuitã começou a baixar no domingo (30), com a última medição marcando 12,89 metros.

Na sexta-feira (28), os bombeiros também atuaram em outro resgate. Na ocasião, uma mulher foi retirada de uma caminhoneta Creta na Avenida Alexandre Lisboa, que também permanece interditada em razão do alagamento.