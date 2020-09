Compartilhe









48 Shares

Bonequinha Lalá, a Youtuber alegretense que está conquistando a garotada é um encanto. Conheça Lavínia Nunes Medeiros, de apenas seis anos, que possui um talento nato.

Empreendedores corajosos investem, mesmo durante a pandemia

O canal Bonequinha Lalá começou em julho de 2018, após os pais Tom e Priscylla perceberem que Lavínia tinha desenvoltura para cantar e contar histórias, bem como gostar de brincar que estava gravando vídeos.

Diante disto, os pais de Lavínia Nunes Medeiros definiram o segmento para o Canal, uma vez que a Internet atualmente tem muito conteúdo condenável para o público infantil. Então foi foram gravados os primeiros vídeos, e postados apenas para os familiares, só depois foram colocados na plataforma do YouTube, com o intuito de levar música, histórias, e brincadeiras em família, onde qualquer criança poderia ver, sem que os pais se preocupem com o conteúdo que sempre passa uma mensagem boa. Este é o principal objetivo, comentam os pais Tom e Priscylla.

Com luvas, clientes passam a servir seus pratos em restaurantes de Alegrete

Em um dos vídeos, Lavinia, foi convidada para estrelar a campanha de páscoa da cacau show de Alegrete. Os pais relatam que há muitas crianças que reconhecem Lavínia na rua e na escola, e pedem para fazer selfies com ela. Hoje o Canal da Bonequinha Lalá está com mais de cinquenta vídeos postados, e conta com mais de 250 inscritos, ( estes inscritos foram de forma natural, sem nenhuma propaganda ou incentivo para alavancar o canal, ressalta o pai). Há vídeos para toda a família como: festa do pijama, viagens em família e teatros envolvendo diversos personagens, destaque para os vídeos abaixo: reality show de culinária 1 e 2, Amigos do Bem Contra o Homem Invisível, e o Urso do Mal 1 e 2 .

O canal posta vídeo uma vez por semana, para que dessa forma não interfira nas outras atividades da Lavínia.

Operação Empatia busca humanizar o trânsito na cidade

Nesta pandemia, um dos vídeos que mais fez sucesso foi o reality show de culinária: foi aniversário do meu irmão Benício, que contou com a presença de vários super heróis.

Tom e Priscylla deixam um recado para os pais, que crianças de todas as idades podem assistir e acompanhar o Canal da Bonequinha Lalá sem ficarem preocupadas como conteúdo exposto.

O Canal da Bonequinha Lalá deixa um vídeo em forma de mensagem para todas as família: