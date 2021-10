Bons jogos e muitos gols na 2ª rodada da Copa dos Campeões do Palmeiras

No sábado (2), foi realizada a segunda rodada da 5ª Copa dos Campeões do Palmeiras.

Jogos da Copa dos Campeões tem atraído bom público

Os jogos reúnem equipes da categoria sênior especial 40 anos, e tem chancela da Liga Alegretense de Futebol. O complexo de campos do Jockey Club recebeu mais cinco partidas e foram registrados 15 gols, destaque para o tricolor da Cidade Alta.

O Fluminense literalmente atropelou o Operário. O bicampeão da Copa fez 6 a 0, China, Loivo, Quei, Aquilla , Saporito (2), sacramentaram a goleada tricolor. Após estrear com derrota, o Flu se reabilitou na competição.

Com 100%, o Tinga venceu mais uma. Fez 1 a 0 no São José. O jogo entre Nacional e Ser Ceva foi acirrado. Melhor para o Nacional que fechou a partida em 3 a 2.

O Boca Jr. passou pelo Sindicato. O rubronegro do bairro Macedo não conteve o time do Boca e levou 2 a 0. Fechando a rodada o Centenário confirmou sua segunda vitória na competição. No clássico diante do União levou a melhor pelo placar mínimo, 1 a 0 para cima do time do Chico Ruviaro da Vila Izabel.

3ª rodada: 9 de outubro:

Centenário x Fluminense – (Campo do Palmeiras – 14h15min)

Ser Ceva x União – (Estrelão – 14h15min)

Tinga x Sindicato – (Palmeiras – 16hs)

Operário x São José – (Honório – 16hs)

Boca x Nacional – (Estrelão – 16hs).

Fotos: Valdir Knierin