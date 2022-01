Borrega é furtada de pátio de residência na Vila Nova

Share on Email

Morador teve a borrega(guacha), furtada do pátio da residência na manhã de quarta-feira(12), após um pequeno descuido, no bairro Vila Nova.

O idoso de 65 anos disse aos policiais militares que todas as manhãs deixava o animal de três meses, solto, no pátio.

Porém, desta vez, assim que abriu a porta da casa e o filhote saiu, entrou rapidamente na residência e quando retornou já não localizou mais o animal.

Uma vizinha o alertou que um homem, conhecido como “Prego”, havia entrado no pátio e furtado a borrega.

A guarnição iniciou as buscas e localizou o suspeito atrás de uma árvore, tentando esconder-se da viatura.

O indivíduo estava próximo de uma residência onde, segundo denúncias, há um ponto de drogas.

Sem o animal, ele foi conduzido à delegacia de Polícia com a vítima e a vizinha que informou ter visualizado a ação do suposto ladrão do filhote de três meses (borrega).

Em contato com a Delegada Fernanda Mendonça foi determinado registro simples. Nas imediações há câmeras de videomonitoramento que podem auxiliar nas investigações.

O homem foi ouvido e liberado. A borrega não foi localizada.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.