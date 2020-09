Boteco das Gurias vai mostrar o potencial das cantoras de Alegrete

Compartilhe











O quarteto Alinie Costiti, Luana Severo, Pâmela Sitó e Vanusa Souza, promete agitar o público no próximo domingo (13), numa mega live a partir das 18h.

Como diz o slogan do Boteco das Gurias, “Porque ter uma quando se pode ter todas?”. O repertório é guardado a sete chaves e elas adiantam que a live é somente para quem tem coração valente. Juntas pela primeira vez, num novo formato, elas prometem um repertório que vai dos populares clássicos do sertanejo universitário à sofrência, além das músicas autorais. O Boteco das Gurias, promete confirmar o talento das gurias alegretenses.

O seleto quarteto traz Aline Costiti.

Mesmo sendo apaixonada por música desde muito pequena iniciou sua carreira relativamente tarde, com 24 anos. Sempre dava palhinha nas festas e barzinhos. Foi então que recebeu o convite para cantar em um grupo com apenas 3 dias de ensaio. Topou na hora! Ficou algum tempo com o grupo onde tocavam festas e bailes.

Após a banda terminar ficou um tempo sem subir aos palcos. Já teve banda, porém é apaixonada por shows acústicos e em barzinhos onde consegue ficar mais próxima ao público, e cantando o que as pessoas querem ouvir naquele momento.

Em meio à pandemia lançou sua primeira música autoral, “Só dessa vez” em parceria com o cantor Math que ficou por 5 semanas consecutivas em primeiro lugar na rádio Nativa, e recentemente lançou música nova em parceria com Eddie Moraes com quem gravou o clipe também da “vai doer”. Alline segue carreira solo e realiza lives como meio de continuar conectada com o seu público.

Pâmela Sitó

Iniciou sua carreira ainda na infância cantando na igreja, com o passar do tempo e com incentivo dos pais e amigos, ganhou os palcos junto com a Banda Vida loka aos 18 anos, cantando em barzinhos da cidade.

Após, formou a dupla Pâmela e Luana, onde abrilhantaram vários palcos da cidade e região,inclusive abrindo vários shows nacionais. Também fez dupla com Duda Fagundes.

Após um breve afastamento dos palcos, retornou em carreira solo fazendo lives em parceria com Hemerson Mendonça, onde juntos lançaram a Música Um minuto de Silêncio,que esta tocando nas rádios da cidade e região.

Luana Severo

Iniciou sua carreira aos 18 anos quando foi semifinalista do programa ídolos em São Paulo. Sempre foi envolvida na música fazendo parte quando adolescente do coral da Urcamp Alegrete e participando de festividades no colégio.

Daí pra frente cantou em barzinhos da cidade, fez parte das bandas Temperado a Gaitaço, Remelexo, Sanfonejo e Sabor Brasileiro, de Santiago. Luana foi puxadora de samba na avenida, defendeu o samba da Acadêmicos Por do Sol. Formou dupla com a amiga Pâmela, realizando aberturas de shows nacionais.

Ao longo de 14 anos na música, Luana foi tricampeã invicta como intérprete da Campereada Internacional do Alegrete. Atualmente segue carreira solo trabalhando com sua música autoral NEM BEBENDO EU VOU TE ESQUECER , que está tendo uma aceitação positiva, tendo a voz gravada no Chuchu Records aqui da cidade e produzida pelo produtor de São Paulo Vinicius Leão produtor de vários nomes como Zezé de Camargo, Michel Teló entre outros.

Vanusa Souza

Desde a infância Vanusa Souza já mostrava o talento para música nos corais. Mais tarde passou a cantar MPB na escola. Se destacou no sertanejo feminino em 2017, quando encontrou seu gênero preferido. Em dupla começou a tocar nas casas noturnas de toda região e conquistar fãs e admiradores do seu trabalho.

Agora, em carreira solo, Vanusa inicia um novo ciclo na carreira com lançamento da sua primeira música autoral NEM VEM. Em breve, prepara o lançamento de sua segunda música “Jogo Sujo” .

“Como somos um banda bem eclética, agora abrimos o leque do nosso projeto para um estilo mais dançante, dando a nossa cara para os sucessos do momento, valorizando mais o estilo vaneira”, antecipa Luana Severo.

A live será transmitida pelo rede social do Em Questão no Facebook e em primeira mão o público poderá ver a primeira música de trabalho do BOTECO DAS GURIAS (cover), “Quero Você do Jeito que Quiser”, gravada em Alegrete no Studio do músico Bruno Souza.

Júlio Cesar Santos Fotos: Milena Sobrosa