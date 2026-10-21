Botijão de gás sobe R$ 2,79 em Alegrete e gasolina vai a R$ 6,67

O botijão de gás de 13 kg custa, em média, R$ 114,50 em Alegrete, R$ 2,79 a mais que na semana anterior (R$ 111,71), segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP) de 4 a 10 de outubro. A gasolina comum ficou em R$ 6,67 o litro, R$ 0,45 acima da média do Rio Grande do Sul (R$ 6,22).

Os números vêm do Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, o mais recente divulgado. Em Alegrete, a agência coletou os preços nos dias 5 e 7 de outubro, em quatro postos de gasolina e seis revendas de gás.

Alegrete e a média do Estado

Produto Média em Alegrete Faixa em Alegrete Média no RS Gasolina comum (litro) R$ 6,67 R$ 6,59 a R$ 6,89 R$ 6,22 Gasolina aditivada (litro) R$ 6,85 R$ 6,75 a R$ 6,99 R$ 6,42 Diesel S500 (litro) R$ 6,84 R$ 6,69 a R$ 6,99 R$ 7,11 Diesel S10 (litro)* R$ 7,34 R$ 7,34 R$ 7,20 Etanol (litro)* R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,54 Gás de cozinha (botijão de 13 kg) R$ 114,50 R$ 110 a R$ 125 R$ 118,16 *Só um posto de Alegrete informou o preço do diesel S10 e do etanol, então a média local vale como referência, não como retrato da cidade. Fonte: ANP, semana de 04 a 10/10/2026.

O diesel S500 é o produto em que Alegrete está mais barato que o resto do Estado: R$ 0,27 abaixo da média gaúcha. Na gasolina e no etanol, a cidade segue acima.

Botijão: de R$ 110 a R$ 125

Entre as seis revendas pesquisadas, três cobravam R$ 110 (duas no Centro e uma no bairro Vera Cruz), uma cobrava R$ 112 (Ibirapuitã), uma R$ 120 (Liberdade) e uma R$ 125 (Ibirapuitã). Do mais barato ao mais caro, a diferença é de R$ 15, ou 13,6%. No Estado, a ANP pesquisou 261 revendas, com preços de R$ 95 a R$ 161.

A alta de R$ 2,79 na média local acontece porque a amostra da semana mudou: na anterior, a ANP havia coletado sete revendas, entre elas cinco que cobravam R$ 110, e agora são seis. Por isso, parte da variação pode vir da troca dos estabelecimentos pesquisados, e não de reajuste.

Gasolina: de R$ 6,59 a R$ 6,89

Dois postos cobravam R$ 6,59 pela gasolina comum, um no bairro Ibirapuitã e outro na avenida Assis Brasil, na Cidade Alta. Um terceiro, também na Assis Brasil, estava em R$ 6,64. O mais caro, no Centro, cobrava R$ 6,89.

As últimas quatro semanas

Semana Gasolina comum em Alegrete Gasolina comum no RS Botijão em Alegrete Botijão no RS 13 a 19/09 R$ 6,69 R$ 6,24 R$ 115,28 R$ 117,93 20 a 26/09 R$ 6,72 R$ 6,22 R$ 113,14 R$ 117,89 27/09 a 03/10 R$ 6,63 R$ 6,24 R$ 111,71 R$ 118,63 04 a 10/10 R$ 6,67 R$ 6,22 R$ 114,50 R$ 118,16 Fonte: ANP, resumo semanal por município e por estado. Médias simples dos preços coletados.

A gasolina oscila poucos centavos há pelo menos um mês, e a distância para a média gaúcha ficou entre R$ 0,39 e R$ 0,50. Nas semanas anteriores, o portal mostrou os números de 13 a 19 de setembro e de 27 de setembro a 3 de outubro.

Como ler os números

A ANP pesquisa um conjunto de estabelecimentos que muda de uma semana para outra, e Alegrete tem poucos na amostra. Os valores são os praticados na bomba e na revenda, não os de distribuição. Com 47,6 mil veículos na frota do município, o preço do litro pesa no orçamento de muitas famílias, e o levantamento é divulgado toda semana, normalmente na sexta-feira.