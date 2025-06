BR-287 tem tráfego interrompido entre Santa Maria e São Vicente do Sul após subida do Rio Toropi

A medida é necessária devido ao elevado nível da água na várzea, que ultrapassou a cota máxima de segurança. Portanto, a ligação entre cidades a aqui da Região e Santa Maria por esta estrada esta interrompido. A alternativa e ir pela BR 290 e depois de Rosário do Sul pela a ERS 158 até o centro do estado.

A enchente na região Central do Rio Grande do Sul derrubou uma ponte na localidade de Cerro Chato, na divisa dos Municípios de Santiago e São Francisco de Assis, no Rio Itu. Por ter bastante fluxo de veículos, principalmente de moradores do interior e produtores rurais, a estrutura vinha passando por reparos justamente para durar mais tempo.

Apenas dois vãos da ponte se mantiveram em pé, os demais foram levados pela água.

Fonte: DNIT Rafael Nemitz