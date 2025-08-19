BR-290: Justiça decreta prazo de 24 horas para governo Lula religar radares em rodovias federais

A decisão obriga o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e as concessionárias a reativarem os equipamentos em até 24 horas. A multa em caso de descumprimento é de R$ 50 mil por dia.

A ordem foi proferida no âmbito de uma ação popular apresentada em 2019 pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES). Naquele ano, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou suspender os radares. A Justiça firmou um acordo que garantiu o funcionamento dos aparelhos em trechos com maior índice de acidentes. O processo permaneceu em aberto justamente para prevenir novos descumprimentos.

Neste ano, o Dnit informou que precisava de R$ 364 milhões para manter os contratos em 2025, mas o orçamento destinou apenas R$ 43,3 milhões. O corte levou ao desligamento de cerca de 4 mil pontos distribuídos em 45 mil quilômetros de rodovias federais. Desde 1º de agosto, não há fiscalização eletrônica nesses trechos. Recentemente a reportagem apurou a BR-290 trechos entre Uruguaiana e Alegrete e na BR-472 entre Itaqui e Barra do Quaraí, não contam mais com pardais eletrônicos.

Desde o dia 1º de agosto, todos os controladores de velocidade instalados em rodovias federais do Rio Grande do Sul estão inoperantes. A paralisação ocorre por ordem do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que enfrenta dificuldades financeiras para manter os equipamentos em funcionamento.

O DNIT, diz que a suspensão afeta quase todas as rodovias federais que cortam o estado e foi motivada pela falta de condições para remunerar os contratos responsáveis pela operação e manutenção dos controladores. Sobre a nova determinação o órgão federal ainda não se manifestou oficialmente.