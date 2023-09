BR-290: Ponte do Bossoroca bloqueada e asfalto cede no Durasnal

Duas importantes vias foram afetadas. A ponte sobre o arroio Bossoroca, localizada no Km 353,9, entre São Sepé e Vila Nova do Sul, foi bloqueada devido ao aumento do nível do arroio, que se tornou perigoso para o tráfego. O bloqueio permanecerá até que o nível da água baixe. Como alternativa, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) recomenda que os motoristas que precisarem se deslocar de Porto Alegre a Uruguaiana (e vice-versa) utilizem a rota pela BR-392 e BR-158, passando por Santa Maria. Outra opção é seguir pelas rodovias BR-153, BR-293 e BR-158, passando pelos municípios de Caçapava do Sul, Bagé e Dom Pedrito até retornar à BR-290.

No início da tarde, no Km 311 da BR-290, próximo ao Posto da Fonte, na localidade do Durasnal, em Caçapava do Sul, o excesso de chuvas causou um desnível e rachaduras na pista, tornando o solo instável em uma faixa de cerca de seis a sete metros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) sinalizou o local, onde o tráfego opera em meia pista.

Um incidente adicional foi registrado no Km 386 da BR-116, entre Camaquã e Tape. Uma barragem se rompeu, inundando a pista e pegando motoristas de surpresa. Um policial rodoviário teve sua viatura arrastada pelas águas, um evento que foi capturado por motoristas nas proximidades. Felizmente, o policial foi resgatado e o veículo ficou submerso.

Com informações : Marcelo Ribeiro Caderno 7 – São Gabriel