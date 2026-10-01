Braford da Fazenda Esperança conquista 1º e 3º lugares em prova de eficiência alimentar da UFRGS

A Fazenda Esperança, do Alegrete (RS), conquistou o primeiro e o terceiro lugares no 1º Teste de Eficiência Alimentar TOP Braford UFRGS 2026, realizado na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul, sob coordenação do professor Jaime Urdapilleta Tarouco.

Os touros FIV261 ZANETTI, campeão, e FIV252 CANNIGIA, terceiro colocado, foram classificados na categoria ELITE, a mais alta da prova – apenas 4 animais receberam essa classificação: dois deles são da Esperança.

O teste reuniu 30 touros Braford de seis dos mais importantes criatórios gaúchos — GAP, Cia Azul, Santa Camila, Estância Aurora, Nova Aurora e Fazenda Esperança —, cada um com cinco animais. Entre junho e setembro, os touros passaram por adaptação e por cerca de dois meses de avaliação, com medição individual do consumo, pesagens, ultrassonografia de carcaça, perímetro escrotal, tamanho corporal e temperamento.

O índice final dá metade do peso à eficiência — comer menos e ganhar mais — e distribui o restante entre carne, acabamento, marmoreio e fertilidade. Completaram o grupo Elite o A25109, da Estância Aurora (2º), e o 18126, da Nova Aurora (4º).

O resultado tem raiz dentro da porteira. O campeão ZANETTI da Esperança é produto de embrião da própria fazenda, filho e neto de Doadoras da Esperança; sua mãe, a doadora 14 Cacau nasceu na Esperança e é filha de outra doadora da casa, 08 Mercedita. É a terceira geração de seleção Esperança no mesmo animal.

FIV261 e FIV252 são filhos do touro Guasunchos 5505 Mago, assim como o FIV276, que ficou em sétimo lugar na classe Superior. Na média dos cinco animais enviados, o lote da Esperança obteve o melhor Índice Final entre os criatórios participantes.

O campeão FIV261 ZANETTI consumiu cerca de meio quilo de matéria seca por dia a menos do que o previsto para seu peso e seu ganho, o segundo melhor resultado da prova nesse quesito, e ainda ganhou peso acima da média. Também teve o segundo maior índice de gordura intramuscular, o marmoreio, mostrando que eficiência e qualidade de carne podem vir juntas.

Já o FIV252 CANNIGIA, o animal mais jovem do teste, terminou com a maior área de olho de lombo entre todos os participantes, indicador direto de carne na carcaça.

“Estar numa prova ao lado de criatórios com muitos anos de seleção e sair com dois touros Elite mostra que o caminho está certo. A Esperança não seleciona só para a pista: seleciona para o que acontece no campo e na conta do produtor — comer menos, produzir mais carne e dar resultado financeiro. O dado qualifica. O olho decide. A prova de eficiência comprova”

— Raphael Houayek, proprietário da Fazenda Esperança



A eficiência alimentar está no centro da conta da pecuária, porque a alimentação é o maior custo da produção de carne. Pesquisas internacionais também associam animais mais eficientes a menor emissão de metano por dia, o que aproxima produtividade e sustentabilidade. Para quem compra genética, um touro eficiente significa filhos que produzem a mesma carne com menos pasto e menos suplemento.

Sobre a Fazenda Esperança

Localizada no Jacaraí, em Alegrete (RS), a Fazenda Esperança está na quinta geração da família e seleciona Braford com foco em fertilidade, precocidade, produtividade e adaptabilidade. É a maior produtora e distribuidora de embriões Braford do Brasil, com genética presente em nove Estados, e realiza o Remate Esperança e leilão próprio na Expointer. Sua marca resume a proposta: “Onde há Braford, há Esperança”.

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