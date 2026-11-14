Brasil deve registrar quase 78 mil novos casos de câncer de próstata por ano entre 2026 e 2028

O Brasil deverá registrar aproximadamente 77.920 novos casos de câncer de próstata por ano no triênio de 2026 a 2028, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Os números reforçam a importância da conscientização sobre a saúde masculina, especialmente durante o Novembro Azul, campanha dedicada à prevenção e ao diagnóstico oportuno do câncer de próstata.

A doença é o tipo de câncer mais frequente entre os homens brasileiros, depois dos tumores de pele não melanoma, e acomete principalmente indivíduos com mais de 60 anos. Entretanto, fatores como histórico familiar e predisposição genética também podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença.

Um dos principais desafios relacionados ao câncer de próstata é o fato de que, em suas fases iniciais, geralmente não apresenta sintomas. Quando os sinais aparecem, podem incluir dificuldade para urinar, diminuição da força do jato urinário, necessidade de urinar com maior frequência, especialmente durante a noite, e presença de sangue na urina.

Entre os principais recursos utilizados na avaliação da saúde da próstata está o exame de PSA (Antígeno Prostático Específico), realizado por meio de uma amostra de sangue, que permite identificar alterações nos níveis de uma proteína produzida pela próstata. O exame de toque retal também pode integrar a avaliação clínica, conforme a indicação médica.

É importante destacar que alterações nos resultados desses exames não significam, necessariamente, a presença de câncer. A decisão sobre a realização dos exames deve ser individualizada e discutida com um profissional de saúde, considerando fatores como idade, histórico familiar, condições clínicas e possíveis benefícios e limitações dos métodos de investigação.

A avaliação médica também é fundamental para homens que apresentam sintomas urinários, independentemente da idade. A investigação adequada permite identificar possíveis alterações e orientar a conduta mais apropriada para cada situação.

As possibilidades de tratamento variam de acordo com o estágio da doença, as características do tumor e as condições gerais de saúde do paciente. Entre as alternativas estão cirurgia, radioterapia, tratamentos medicamentosos e, em situações específicas, acompanhamento periódico, conhecido como vigilância ativa. Os avanços científicos e tecnológicos têm contribuído para abordagens cada vez mais individualizadas, considerando as particularidades de cada paciente.

Embora não exista uma forma garantida de evitar o câncer de próstata, a adoção de hábitos saudáveis é fundamental para a manutenção da saúde. Alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, controle do peso corporal e acompanhamento médico contribuem para a redução de diversos fatores de risco associados às doenças crônicas.

Mais do que uma campanha realizada em novembro, o Novembro Azul representa um convite à reflexão sobre a importância do cuidado contínuo com a saúde masculina. Romper preconceitos, superar resistências em relação às consultas e aos exames e buscar orientação profissional são atitudes fundamentais para promover qualidade de vida.

Cuidar da saúde não deve ser uma preocupação de apenas um mês. A atenção aos sinais do organismo, o acompanhamento regular e o diálogo com profissionais de saúde devem fazer parte da rotina dos homens durante todo o ano.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Pós-graduando em Hematologia Laboratorial e Clínica – INML

Farmacêutico – CRF 16567