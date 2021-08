Brasileiro é viciado em rede social; média diária de horas é altíssima

Além disso, se temos alguma dúvida, é só falar com a tia do Google que em poucos segundos já temos a resposta. Hoje em dia, mais de 4,5 bilhões de pessoas em todo mundo usam a internet. Para alcançarmos os nossos objetivos pessoais e profissionais, o uso desta rede de conexões globais torna-se fundamental. Criar uma “vida virtual”, nos dias de hoje, se tornou algo necessário. Mas, para isso, a internet dispõe de sites e aplicativos que operam em níveis diversos – como profissional, de relacionamentos, entre outros.

Com a popularização da internet no início dos anos 2000, as redes sociais começaram a ganhar força. Estas plataformas de comunicação e entretenimento, atualmente, possuem uma variedade enorme de produtos no mercado. Além disso, percebe-se que o número de usuários das redes sociais alcançou números surpreendentes. Segundo pesquisa Globo Digital Overview 2020, realizada pelo site We Are Social em parceria com a ferramenta Hootsuite, cerca de 3,8 bilhões de pessoas estão nas redes sociais. A pesquisa também verificou o tempo que o usuário fica nas redes. Na média mundial, cada usuário fica 2 horas e 24 minutos por dia nas redes sociais.

Os dados relacionados ao Brasil estão alinhados à realidade global. Os usuários de redes sociais chegam a 140 milhões de pessoas, 66% do total de habitantes. Também, os resultados evidenciaram que a população brasileira tem uma média diária de 3 horas e 31 minutos nas redes sociais, atrás apenas de Filipinas (3h53) e Colômbia (3h45).

Além dos dados apresentados, a pesquisa detectou algumas tendências de comportamento. Entre elas, podemos citar o comprometimento das marcas em ajudar o consumidor a estabelecer uma relação digital mais saudável. O Instagram, por exemplo, aboliu a visualização de likes para diminuir a sensação de “captura” de usuários. Outra tendência é que as pessoas usem a internet com mais pacimônia. Dessa forma, utilizando os recursos digitais de forma consciente, os usuários poderão contribuir para a diminuição de um dos grandes males do século XXl, o transtorno de ansiedade.