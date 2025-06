Brazeiro é Bronze na Copa RS Internacional de Judô em Canoas

O judoca alegretense André Brazeiro segue se destacando em competições de judô. No último sábado (14), ele participou da 1ª Copa RS Internacional da modalidade na cidade de Canoas.

A competição reuniu mais de 900 atletas de cinco estados brasileiros e de três países. A Copa RS Internacional de Judô é considerada a mais importante do calendário da Federação Gaúcha de Judô em 2025. Todas as disputas foram desenvolvidas no sábado, no Ginásio Poliesportivo da Unilasalle.

Segundo o presidente da Federação Gaúcha de Judô (FGJ), Luiz Bayard, a ideia foi tornar a Copa RS Internacional um evento anual. “Nosso objetivo é estabelecer no calendário um grande evento, que faça parte de uma política de desenvolvimento dos estados do Sul, fomentando a competitividade e o apoio mútuo entre as federações”, conta Bayard.

Além das disputas nas divisões principal e aspirante, a disputa também contou com a categoria “for all”, destinada aos atletas com algum tipo de deficiência. A categoria tem o objetivo principal de destacar a inclusão do judô no meio esportivo, além do potencial de superação que a modalidade oferece.

O alegretense André Brazeiro finalizou a Copa com medalha de Bronze. “Foi uma competição dura. O alto nível técnico e graças a Deus consegui me manter entre os melhores”, resumiu o judoca.

Agora ele se prepara para participar do Campeonato Estadual do Interior que acontece na cidade de Dom Feliciano, no dia 28. Brazeiro destaca que nesta competição irá uma delegação de Alegrete.