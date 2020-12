Brechó da Liga arrecada recursos para ajudar nas despesas de pacientes com câncer

Com objetivo de arrecadar recursos para manter serviços a pacientes cadastrados na Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete, a equipe da liga realiza um brechó.

Com roupas e calçados infantis e adultos, e mais bijouterias, o brechó que vai até o dia 19 está atendendo a comunidade em sala do prédio do Edifício Sindicato Rural na antiga sede da Sicredi.

As peças são de doações das próprias voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer e algumas empresas parceiras da entidade. O valor do que está à disposição do brechó varia de 3 a 50 a reais (vestidos de festa).

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete tem 330 pacientes cadastrados que tiveram ou estão em tratamento de algum tipo de câncer e precisam de serviços da entidade.

Citânia de Lima Kieffer, presidente da Liga, diz que eles tem um custo mensal de 30 mil, custeando pensão para os pacientes ficam em Uruguaiana, comprando cestas alimentares, complementos a pacientes e alguns tipos de medicamento.

– Este ano de pandemia não pudemos fazer, praticamente, nenhum evento para arrecadar fundos ao nosso trabalho a não ser o Bazar da Liga, com peças de artesanato, feito pelas próprias voluntárias. Esperamos vender bem as peças que estão aqui, pois tudo que entrar será de relevante importância para ajudar nossos pacientes, destaca Citânia Kieffer, porque o trabalho não pode parar.

O Brechó vai ate o próximo sábado durante todo o dia. A Liga de Alegrete conta com trabalho voluntário de 55 mulheres que se dedicam a ajudar alegretenses que precisam diagnosticar ou enfrentar tratamento dos mais variados tipos de câncer.

Vera Soares Pedroso