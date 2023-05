Brick da Praça de maio é no próximo sábado

No próximo sábado, dia 13, Alegrete terá mais uma edição do Brick da Praça, evento promovido pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em parceria com outras pastas da administração municipal.

O Brick acontecerá na Praça Getúlio Vargas, das 9h às 17h, véspera do Dia das Mães, e tem como objetivo movimentar o comércio local, criar oportunidades de negócios e fomentar parcerias entre os empreendedores.

Os alegretenses tem a oportunidade de encontrarem ali, uma variedade de opções de presentes, artesanatos, guloseimas e peças de brechós solidários. Além disso, o evento é um convite ao lazer e ao entretenimento, sendo ideal para um passeio em família ou com os amigos. A Praça Getúlio Vargas, um dos principais pontos da cidade, é um espaço democrático e popular, que recebe pessoas de todas as idades e de todos os bairros.

Com a realização do Brick da Praça, a atual administração de Alegrete reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do município, valorizando a cultura e o empreendedorismo local. A iniciativa tem contribuído para a geração de renda e para a valorização dos produtos e serviços produzidos pelos artesãos, empreendedores e comerciantes locais.

Portanto, se você está em busca de um programa diferente para o próximo sábado, não deixe de conferir o Brick da Praça em Alegrete. Com certeza, você encontrará ali uma variedade de opções interessantes e poderá desfrutar de momentos agradáveis ​​ao lado da família e dos amigos. E o melhor de tudo é que, ao participar do evento, você estará confiante para o desenvolvimento econômico e social da cidade.