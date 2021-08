Brick da Praça volta no neste sábado; veja as normas

A feira vai acontecer com a participação de membros já inscritos e as novas inscrições serão retomadas a partir do mês de setembro. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail da Diretoria de Cultura: [email protected] .

Confira as normas para participação no Brick da Praça:

Bancas devem ficar a 3 metros de distância uma da outra;

Cada banca é responsável por não deixar que se forme aglomeração em seu entorno. –

Sendo obrigatório orientar a população, sendo obrigatório o uso de máscaras, disponibilizar álcool gel e também lixeiras;

É proibido o uso de churrasqueiras na praça;

É proibido o uso de tomadas e extensões;

Pessoas que trabalham em bancas que comercializam alimentos não embalados devem usar luvas e touca descartável, e nas que comercializam alimentos embalados é obrigatório o uso de luvas;

Cada banca deve ter no máximo três briqueiros;

Apenas será permitido comercializar laticínios e produtos derivados de leite a aqueles que possuam registro e documentação oficial;

As primeiras edições não contarão com apresentações artísticas, com o objetivo de evitar aglomerações;

Será dada preferência para estabelecer bancas no contorno externo da praça, sem haver lugares marcados.

A equipe da cultura responsável pela organização do Brick da Praça é composta por Andrea Oliveira, Bibiana Fontoura, Marielly Fogaça, Mano Fontoura, Ana Claudia, Indiana Ribeiro e Liliana Lacerda.

Foto de arquivo.