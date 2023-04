Brick da Praça voltou mais organizado e com mais apelo popular

O Brick na Praça foi um grande espetáculo a céu aberto, além de ter promovido um momento de integração entre os expositores e a comunidade que se fez presente para abrilhantar ainda mais as belezas que foram colocadas à disposição do público. Nesta edição, foram 60 estantes, com brechós, tudo muito organizado, as roupas em varal de chão ou araras, sem poluir o espaço, mas com grande encanto para os consumidores. Ao todo, 136 participantes estão alistados.

Em um dos espaços, a novidade foi o espaço Kids e o momento cultural com a atração musical por conta de Victor Lobins, que encantou a todos com seu repertório. O Diretor Cultural, Rodrigo Guterres, esteve na Feira e parabenizou a todos pela bela exposição.

O evento ocorre sempre no segundo sábado de cada mês, das 9h às 17h, porém uma das novidades é a flexibilidade de remarcar o dia devido a intempéries, o que não era permitido até então. Também é possível fazer edições especiais para determinadas datas comemorativas, inclusive neste final de semana deu a coincidência de ser véspera de Páscoa.

O espaço é democrático e popular. Por ali, convergem as populações de todos os bairros. Todos que frequentam nosso Brick têm enorme apreço por circular pelas bancas, de procurar artesanatos, de buscar uma guloseima, de achar uma peça que caia como uma luva num dos brechós solidários. O evento é o passeio ideal para os enamorados de todas as idades circularem de mãos dadas e familiares se encontrarem para aquele bate-papo. A temperatura estava agradável e o sábado radiante.