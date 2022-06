Brick do Bairro Nilo Gonçalves teve boa participação de moradores

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último final de semana foi realizado mais um brick no Bairro Nilo Soares Gonçalves, na Zona Leste, em Alegrete.

O evento foi realizado no salão da Associação do Bairro, devido a previsão de chuva, destacou a presidente Marta Mosselin.

O relato dos integrantes da diretoria, do bairro, foi que a ação contou com uma boa participação dos moradores que, através das bancas, realizaram a venda dos produtos como: pastéis, pizzas , massas para panquecas, bolos nega maluca, brigadeiros, cocadas e muitas outras opções.

Todos os produtos foram de fabricação caseira.

Mas outros moradores também se uniram na ação.

A mãe da presidente do bairro, saiu do bairro Capão do Angico para participar.

“Dona Clarinda, tem 79 anos e muita disposição, ela realiza trabalhos com tricô e participou do evento ” falou o vice-presidente Luis Euclides.

Outra participante foi Magna Carvalho, que reside no bairro Doutor Romário e colocou artesanatos na feira do Brick.

Já a assistente social Vilma Siqueira com o apoio de Fabieli da Rosa levaram o brechó do CEDEDICA, além disso, Debora Almeida, médica veterinária, participou através do Projeto Amigo Castra, realizando consultas gratuitas para cães e gatos.

O projeto de cunho humanitário em prol dos animais é uma idealização da moradora do bairro Nilo, que é uma defensora da causa animal Josiane Rodrigues.

Em decorrência do projeto já foram realizadas 220 castrações em um ano.

O Brick teve um saldo positivo e foi muito elogiado por todos que participaram ele vai ocorrer sempre no primeiro domingo de cada mês e todos que desejarem participar, podem se unir.

Basta apenas entrar em contato com a Associação do bairro Nilo Soares Gonçalves.