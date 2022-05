Briga de rua resulta num ferido com golpes de faca; levou 25 pontos na mão

Share on Email

Homem sofreu grave ferimento na mão, após briga, em Alegrete.

As duas partes foram localizadas e encaminhadas à Delegacia de Polícia pela Brigada Militar.

De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada através do 190, de que estaria ocorrendo uma briga e, uma das partes, estaria ferida e sangrando muito.

No endereço, no bairro Ibirapuitã, Zona Leste, os policiais, encontraram o acusado, em via pública. Muito alterado e nervoso, o indivíduo portava um relho e resistiu a abordagem, sendo necessário o uso de algemas.

Na sequência, os PMs localizaram a vítima que estava com uma faca de 30 cm de lâmina na cintura e apresentava um corte profundo na mão direita. A faca utilizada para feri-lo, não foi encontrada.

Os dois homens foram conduzidos à UPA, onde foi feito o atendimento à vítima que levou 25 pontos na mão. Já o acusado não apresentava ferimentos.

Encaminhados à Delegacia de Polícia, na madrugada de segunda-feira(30), foi feito registro simples por lesão corporal e, depois de ouvidos, liberados.

A briga ocorreu no final da noite de domingo(29), no bairro Ibirapuitã, em Alegrete.