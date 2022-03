Briga em estádio do México deixa 22 feridos

Autoridades mexicanas disseram que pelo menos 22 pessoas ficaram feridas em uma briga no sábado (5), quando torcedores invadiram o campo durante uma partida da primeira divisão entre as equipes do Querétaro e do Atlas, campeão da liga mexicana do ano passado.

Fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram pessoas sendo espancadas, chutadas e arrastadas. Outras ficaram deitadas no chão, cobertas de sangue, na área de cadeiras do estádio na cidade de Querétaro.

“A violência no estádio La Corregidora em Querétaro é inaceitável e lamentável”, disse a Liga mexicana em sua conta no Twitter. “Os responsáveis pela falta de segurança no estádio serão punidos”.

A Liga MX suspendeu a partida aos 62 minutos com os visitantes do Atlas vencendo por 1 a 0.

Autoridades de proteção civil disseram que nove dos 22 feridos foram transferidos para um hospital, com dois deles em estado grave.

Fonte: G1