Briga entre amigos de infância acaba em agressão física

Um homem de 45 anos, registrou uma ocorrência contra um amigo de infância, após o acusado surtar e passar a xingá-lo, assim como, algumas meninas que estavam próximas a um carro lanche na região central de Alegrete.

De acordo com o relato, a vítima e o acusado estavam em um carro lanche quando o indivíduo de 38 anos passou a agredi-lo verbalmente e também fez o mesmo com outras pessoas que estavam no local. O homem teria surtado e saído do local. Por esse motivo, posteriormente, a vítima foi até a residência do acusado para tentar entender o que havia acontecido e, quando o indivíduo saiu de dentro da casa o agrediu com um soco no nariz, além de o derrubar e desferir mais alguns socos na sua cabeça.

A vítima acredita que o amigo pudesse estar sob efeito de alguma droga e, em razão disso tenha surtado pois não imagina o que ocorrera para uma ação violenta e desmedida.

O acusado reside no bairro Vila Nova.