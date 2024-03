Briga entre casal deixa homem com ferimento grave no peito

Na madrugada desta segunda-feira(11), no bairro Ibirapuitã, Zona Leste de Alegrete, uma briga entre um casal resultou em ferimentos graves para o homem envolvido. Segundo informações preliminares obtidas pelo PAT, a discussão ocorreu dentro da residência do casal, culminando com o homem sendo atingido por um pontaço de faca na região do peito.

A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele teria sido posteriormente transferido para Santa Casa.

A reportagem procurou obter mais informações junto aos órgãos de segurança, mas não foram divulgados detalhes adicionais. De acordo com fontes próximas, o estado de saúde do homem ferido é considerado delicado.