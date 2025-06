Briga entre mulheres termina em disparos e prisões no interior de Alegrete

A denúncia foi feita via telefone 190 por uma mulher que relatou ter se deslocado até a residência de seu companheiro, onde teve um desentendimento com outra mulher que se encontrava no local.

Segundo a denunciante, após uma discussão, a outra mulher teria efetuado dois disparos de arma de fogo em sua direção. No local, os policiais entraram em contato com o homem mencionado, que confirmou que a mulher que estava com ele realizou dois disparos para o alto com um revólver calibre .38.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O homem indicou onde estava a arma, que foi localizada e apreendida. Com o revólver estavam cinco cartuchos: dois deflagrados, dois batidos mas não percutidos e um intacto. Após consulta, verificou-se que a arma não estava registrada em nome do homem.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Diante dos fatos, os policiais conduziram os envolvidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realização de exames de lesão corporal. Posteriormente, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante para o homem, por posse irregular de arma de fogo, e para a mulher acusada, por disparo de arma de fogo.

As investigações seguirão sob responsabilidade da Polícia Civil.