Briga entre vizinhos deixa uma mulher ferida

Conforme informações dos policiais, os vizinhos denunciaram que teria uma briga na residência, onde os PMs encontraram uma mulher e o filho deitados no chão.

A moradora relatou que um vizinho, não identificado, estaria brigando com o seu filho e, na tentativa de interceptar as agressões, acabou sendo empurrada pelo suspeito. Ao cair no solo bateu a nuca e ficou com dores no quadril, por esse motivo, não conseguiu levantar.

A ambulância do Samu foi acionada e a mulher levada à UPA onde precisou ficar internada em observação. Já o filho, foi conduzido à Delegacia.

Devido ao fato de estar com o comportamento agressivo, o indivíduo precisou ser algemado. Na DP, durante o atendimento da ocorrência, o homem permaneceu xingando os policiais e completamente transtornado. Foi feito registro e o indivíduo liberado.