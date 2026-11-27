Uma briga registrada na tarde desta sexta-feira (27), no Porto dos Aguateiros, em Alegrete, terminou com um homem ferido por um golpe de facão. Três indivíduos foram conduzidos pela Brigada Militar à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A vítima, de 38 anos, foi atingida na região do rosto, próximo ao lábio. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado à UPA.

Conforme informações preliminares, o desentendimento teria começado ainda na noite de quinta-feira (26), após o homem perceber que outro indivíduo havia começado a seguir sua namorada no Instagram. Diante da situação, ele teria questionado o motivo de o homem estar seguindo sua companheira e afirmado que ela era uma pessoa comprometida.

A conversa teria evoluído para outras situações, com troca de mensagens entre os envolvidos, até que foi marcado um encontro na tarde desta sexta-feira, no Porto dos Aguateiros.

Segundo a versão apresentada pelo namorado, ao chegar ao local, a vítima teria sacado primeiro um facão. Para se defender, ele teria reagido e atingido o homem na região do rosto. O namorado estava acompanhado de outros dois amigos, que também foram conduzidos pela Brigada Militar.

Os três conduzidos têm 25, 21 e 31 anos. A vítima, de 38 anos, foi encaminhada para atendimento médico.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Alegrete, onde deverão ser apuradas as circunstâncias da ocorrência e as versões dos envolvidos.