O jovem de 22 anos alegou que estava dirigindo seu veículo em via pública quando se deparou com o outro envolvido, que se aproximou e proferiu ameaças de morte, jurando que iria matá-lo. Logo em seguida, o suspeito desferiu um chute na porta do veículo.

Briga no trânsito com versões confusas

Por sua vez, o homem de 26 anos relatou que estava caminhando na mesma via pública quando o condutor, mencionado anteriormente, tentou atingi-lo com o carro, forçando-o a sair da frente para evitar um possível acidente. Entretanto, posteriormente, confirmou que chutou a porta do veículo.

Diante dos relatos dos envolvidos, os policiais confeccionaram um Termo Circunstanciado devidos procedimentos legais.