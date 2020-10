Brigada Militar acaba com rinha de galo no Bairro Piola

Compartilhe















Brigada Militar flagrou rinha de galo no bairro Piola, no início da noite de ontem(11).

De acordo com informações, dos policiais, uma denúncia de que estava acontecendo um rodeio na Avenida Poço de Bombas levou as viaturas da Brigada Militar no bairro Piola.

No local, os policiais se depararam com uma rinha de galo. Mais de 13 galos estavam no endereço, além dos que estavam com ferimentos graves também havia um morto. A PATRAM foi acionada, assim como, um veterinário que foi chamado para avaliar os animais. Todos os galos foram apreendidos.

No momento em que as guarnições chegaram no local as pessoas que estavam no galpão fugiram para o mato. Dois foram localizados e detidos pela Brigada Militar.

Foi realizado um registro contra os dois indivíduos que vão responder judicialmente pelo crime ambiental. Também foram localizadas anotações e regras para a realização da rinha.