Brigada Militar apreende 11 ovinos e cerca de 300 kg de carne sem procedência em Alegrete

A Brigada Militar apreendeu 11 ovinos e aproximadamente 300 quilos de carne sem procedência comprovada durante uma ação da Patrulha Rural realizada em Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

A ocorrência teve início durante patrulhamento, após a guarnição receber informações de moradores sobre a presença de diversos ovinos em um imóvel da cidade. Segundo os relatos, os animais chegariam ao local principalmente durante o período noturno, além de haver suspeita de oferta de carne de ovino a moradores da região.

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Durante a averiguação, os policiais visualizaram diversos animais no interior do terreno. Foram encontrados oito ovinos de grande porte e três borregos.

Conforme a Brigada Militar, durante a inspeção visual, alguns animais apresentavam marcas ou sinais identificadores cortados, circunstância que levantou suspeitas quanto à origem e à regularidade da posse dos animais.

A equipe também entrou em contato com a Inspetoria Veterinária de Alegrete, que informou não haver cadastro ativo de animais vinculado ao responsável pelo imóvel.

Cerca de 300 kg de carne

Durante a ação, os policiais localizaram, em uma edificação desocupada existente no terreno, diversos freezers contendo aproximadamente 300 quilos de cortes de carne com características compatíveis, inicialmente, com carne ovina.

Segundo a Brigada Militar, não havia comprovação da procedência da carne. O material foi recolhido para as providências de polícia judiciária e para a apuração de sua origem.

Os ovinos também foram recolhidos, com apoio da Guarda Municipal, que ficou responsável pela guarda dos animais.

Condutor é abordado

Posteriormente, informações da Agência de Inteligência da Brigada Militar indicaram a localização de um veículo relacionado à ocorrência. O veículo foi abordado em outro ponto da cidade, sendo identificado o condutor.

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Ele foi encaminhado para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), juntamente com os materiais e demais elementos relacionados à ocorrência. Foi ouvido e liberado.

Investigação de abigeato

A ocorrência também possui relação com uma prisão realizada pela Brigada Militar na data anterior, envolvendo suspeita de abigeato na região.

Conforme informações registradas pela ocorrência policial, o indivíduo preso teria relatado a participação conjunta com outra pessoa em furtos de animais. A informação foi encaminhada à Polícia Judiciária como elemento de contexto e deverá ser apurada durante a investigação.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que ficará responsável pela análise dos materiais apreendidos e pelo prosseguimento das investigações sobre a origem dos animais e da carne.