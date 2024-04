Brigada Militar de Alegrete agora é companhia e está subordinada ao 1° BPAF de Uruguaiana

A Brigada Militar de Alegrete passou por uma reestruturação, deixando de ser um esquadrão para se tornar uma companhia. A confirmação dessa mudança foi feita pelo Comandante local, Capitão Felipe Ribeiro, que ressaltou a nova adequação realizada pelo Comando Regional do Extremo Oeste.

Essa reorganização resultou na subordinação de Alegrete a 3ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira (1º BPAF), englobando não apenas o território de Alegrete, mas também os municípios de Manoel Viana, Barra do Quarai e Uruguaiana.

A respeito dessa alteração, o Tenente Santos, que esteve presente durante as discussões, destacou que há expectativas de melhorias. Embora Alegrete, assim como todo o Rio Grande do Sul, enfrente um déficit de efetivo, a nova realidade, que reduziu o número de municípios integrados de mais de 14, como era o caso do 2º RPMOn em Santana do Livramento, para quatro no 1º BPAF, traz esperanças de avanços na questão do efetivo.

Outro ponto relevante é o estreitamento do contato com o 6º BPChoq, que tem realizado ações mais frequentes no município.

Além da transição de esquadrão para companhia, Alegrete está prestes a receber um drone por meio de um projeto do GABM, com recursos provenientes do Fundo Social do Sicredi. Os drones são dispositivos tecnológicos que oferecem uma visão panorâmica e aérea dos locais de interesse, possibilitando uma avaliação precisa das situações em tempo real. Essa ferramenta confere aos policiais uma vantagem estratégica ao planejar e executar suas operações, ao mesmo tempo em que contribui para a segurança dos agentes envolvidos.

A utilização de drones também promete aumentar a eficiência das operações policiais, permitindo uma resposta mais rápida a situações de emergência. Equipados com câmeras de alta resolução, sensores térmicos e outros recursos avançados, esses dispositivos facilitam a detecção de suspeitos, a localização de vítimas em áreas de difícil acesso e a obtenção de informações cruciais para investigações.

Além disso, os drones podem ser empregados no monitoramento de grandes áreas, auxiliando no combate a crimes como tráfico de drogas e contrabando. Sua capacidade de sobrevoar regiões extensas e transmitir informações em tempo real possibilita uma vigilância mais abrangente e eficaz, fortalecendo as estratégias de segurança pública na região de Alegrete.