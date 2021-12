A Brigada Militar recebeu nesta quinta-feira (16/12), o reforço na frota de mais 85 viaturas semi blindadas, sendo beneficiados batalhões em todas as regiões do Rio Grande do Sul.

Através de demanda encaminhada pelo deputado estadual Frederico Antunes, três municípios da região da Fronteira foram contemplados. No total, irão três caminhonetes Renault Duster e um Toyota Corolla para Santana do Livramento.

Uruguaiana receberá três caminhonetes Renault Duster e Alegrete um Toyota Hilux.

A solenidade ocorreu na Academia de Polícia Militar, no bairro Partenon, em Porto Alegre e contou com a presença do governador Eduardo Leite, do vice Ranolfo Vieira Júnior e do Comandante da Brigada Militar, Coronel Vanius Santarosa.