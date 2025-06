Brigada Militar de Alegrete recebe kit Starlink para reforçar patrulhamento no interior

A Brigada Militar de Alegrete, por meio da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira (1º BPAF), passou a contar com um reforço tecnológico para aprimorar o trabalho das equipes que atuam na zona rural do município. A corporação recebeu da Associação dos Arrozeiros de Alegrete um kit de internet via satélite Starlink, que será utilizado na viatura da Patrulha Rural.

O equipamento deve proporcionar maior eficiência às guarnições que atuam em regiões onde o sinal de telefonia e dados é precário. Com a instalação do sistema, os policiais poderão realizar consultas de indivíduos e veículos, registrar ocorrências de forma mais ágil e manter comunicação constante com a Sala de Operações da unidade.

De acordo com o comandante da 3ª Companhia, capitão PM Lançanova, a doação representa um avanço nas condições de trabalho do efetivo e reforça a importância das parcerias entre a Brigada Militar e instituições privadas. “Essas iniciativas contribuem para a melhoria do serviço prestado à comunidade alegretense, especialmente na zona rural, onde os desafios são maiores em função da distância e das dificuldades de comunicação”, afirmou o oficial.

A Patrulha Rural é responsável pelo policiamento ostensivo em áreas afastadas da zona urbana, atendendo produtores e moradores do interior do município. Com o novo kit, a expectativa é de que as respostas a ocorrências e as ações de prevenção no campo sejam mais eficazes.

A Associação dos Arrozeiros de Alegrete informou que a entrega do equipamento faz parte do compromisso da entidade em apoiar ações que visem à segurança no campo e ao fortalecimento da integração entre o setor produtivo e os órgãos de segurança pública.