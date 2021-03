Brigada Militar desfaz aglomeração e prende três homens envolvidos na festa

Compartilhe















Aglomeração resultou em três pessoas detidas pela Brigada Militar, na noite do último domingo(21).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a guarnição da Brigada Militar foi acionada na rua Barão do Rio Branco com a denúncia de uma festa. No endereço, os policiais fizeram contato com o primeiro suspeito que apresentava sinais de embriaguez e proferiu palavras ofensivas contra a guarnição. O indivíduo também incitou os demais populares que estavam na casa a investirem contra os policiais. Ele não quis se identificar e estava bastante alterado.

Foi solicitado reforço e a entrada na residência franqueada pelo proprietário. O primeiro suspeito precisou ser algemado pela resistência e desacato. No interior da casa foi localizado um aparelho de som que estava com volume alto, além de garrafas de bebida alcoólica.

Três indivíduos que foram caracterizados como suspeitos, incluindo o homem que estava muito alterado, foram levados à delegacia de Polícia para registro da ocorrência. Os fiscais da Prefeitura realizaram a autuação pela aglomeração constatada no endereço. Depois de ouvidos, todos foram liberados. O caso ocorreu por volta das 20h40min, do dia 21. A BM não informou a quantidade de pessoas que estavam na festa.