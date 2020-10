Brigada Militar desfez festinha com som alto e algazarra na Vila Nova

Na madrugada de quinta-feira(29), por volta da 1h15min, uma guarnição da Brigada Militar deslocou- se via sala de Operações no Beco da Carlos Gomes com a denúncia de algazarra e som alto. Além, do relato de que havia várias pessoas consumindo bebida alcoólica e, com isso, perturbando a tranquilidade da vizinhança.

Um dos moradores, 74 anos, que é vizinho desejou representar criminalmente contra a acusada de 31 anos. No endereço, havia mais quatro homens e três mulheres. Vítima e acusada foram conduzidas à DPPA, devido ao fato do morador ser idoso. Ele desejou representar criminalmente, contra a vizinha pois descreveu que as pessoas falavam palavrões, além do trânsito constante de tele moto com cerveja. A junção teria iniciado por volta das 22h30min, no bairro Vila Nova.