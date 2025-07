Brigada Militar desmantela ponto de armazenamento de drogas e prende casal em Alegrete

Share on Email

Na noite de quarta-feira (30), por volta das 22h40, uma ação da Patrulha Rural da Brigada Militar resultou na prisão de um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Maria de Lurdes, nas proximidades do campo da aviação, em Alegrete.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais receberam informações de que uma residência estaria sendo utilizada como ponto de armazenamento de entorpecentes para um conhecido traficante da região. Segundo as denúncias, um indivíduo oriundo de Uruguaiana estaria encarregado de transportar as drogas fracionadas do local até a residência onde ocorreria a comercialização.

Ao intensificarem a vigilância na área, os policiais visualizaram um homem com as características repassadas na denúncia. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito fugiu em direção ao pátio da residência investigada, pulando muros e acessando terrenos vizinhos. Apesar das buscas, ele não foi localizado.

Na casa, a guarnição identificou os moradores: um homem de 34 anos e uma mulher de 44. Durante buscas no pátio, os policiais visualizaram, através de uma fresta em um galpão nos fundos do terreno, diversos invólucros aparentando conter entorpecentes, além de uma balança de precisão.

Na averiguação, foram apreendidos nove tijolos de maconha, porções de crack e cocaína prontas para a venda, totalizando 7.050 gramas de maconha, 780 gramas de cocaína e 1.000 gramas de crack. Também foram localizadas oito balanças de precisão, dois celulares, duas câmeras de vigilância e a quantia de R$ 1.110,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão em flagrante. Ambos foram encaminhados à UPA para exame de lesões corporais e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão.

A investigação seguirá para apurar o envolvimento do casal com a organização criminosa e identificar outros possíveis envolvidos.