Brigada Militar desmantela ponto de tráfico no bairro Promorar durante a madrugada

As informações indicavam que os dois estariam realizando entregas de drogas na região.

Durante averiguações, os policiais visualizaram o momento em que a dupla retornava para o endereço indicado. O homem, de 26 anos, foi abordado em via pública e, segundo a BM, tentou se desfazer de dois invólucros do tipo “zip lock” contendo cocaína. A mulher foi encontrada já no interior da residência, onde tentava esconder dois invólucros semelhantes em suas vestes.

No interior do imóvel, a guarnição localizou outros seis invólucros contendo cocaína, além de R$ 170,00 em espécie e um caderno com anotações que, de acordo com os policiais, podem estar relacionadas à venda de drogas.

As partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), e o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.