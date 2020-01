Brigada Militar estoura ponto de tráfico no bairro Fênix em Alegrete

Maconha, crack, cocaína e um pé de maconha, além de R$ 1.160,00 reais foram apreendidos.

Na manhã desta sexta-feira(24), a Brigada Militar estourou um ponto de tráfico no bairro Fênix, em Alegrete. De acordo com informações do registro, os policiais receberam denúncias de que havia venda de entorpecentes no endereço da prisão. Durante o patrulhamento ostensivo, a guarnição foi ao local verificar a informação, momento em que o acusado, que estava na frente da casa, ao ver a viatura correu para o interior da residência. Os policiais saíram ao seu encalço e visualizaram quando o indivíduo, conhecido como Batata de 27 anos, dispensou três trouxinhas de droga e entrou em uma outra casa nos fundos do mesmo pátio.

Os policiais verificaram e constataram se tratar de duas porções de maconha e uma pedra de crack. O homem foi abordado, identificado e questionado se havia mais droga na residência. No primeiro momento, disse que não, depois falou que era usuário. No endereço, também, estava a companheira de Batata. A mulher, de 42 anos, afirmou aos policiais que não tinha conhecimento do fato, porém, sabia que ele tinha uma sacola perto da cama do casal com entorpecentes.

Na sacola foram encontrados maconha, crack e cocaína. Assim como, uma balança de precisão, celulares, relógio e R$ 1.160,25, apreendidos. Durante a revista na residência, ainda, foi localizado em uma horta, no pátio, um pé de maconha.

Diante da situação, foi dado voz de prisão ao indivíduo por tráfico de drogas. Ele e a companheira foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, em contato com autoridade policial determinado o auto de prisão em flagrante para Batata. Depois de ouvido será conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete. A mulher ficou como testemunha, ela não tinha antecedentes criminais.

Total de droga:

241,51g de maconha

189,77 g de crack

41,03 g de cocaína