Brigada Militar identifica e prende suspeito de arrombamentos em Alegrete; homem é levado à delegacia e liberado

Apesar da identificação e da coleta de elementos considerados relevantes para a investigação, ele foi ouvido e liberado por não estar em posse de objetos furtados no momento da abordagem.

A ação é resultado de um trabalho contínuo desenvolvido pela Brigada Militar desde os primeiros registros dos crimes mais recentes, nesta manhã. Somente nesta madrugada, três estabelecimentos comerciais localizados no Calçadão de Alegrete foram alvo de arrombamento e invasão. Na semana passada, outros dois comércios também haviam sido arrombados, elevando para cinco o número de ocorrências com características semelhantes em poucos dias.

Segundo a apuração policial, o autor das invasões teria acessado os estabelecimentos pelo telhado, repetindo o mesmo modo de ação em diferentes pontos da cidade. A partir da análise de imagens de câmeras de videomonitoramento, policiais militares conseguiram identificar características físicas e as roupas utilizadas durante os crimes.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O suspeito, foi localizado e abordado em via pública, no bairro Canudos. Com ele não foram encontrados notebooks, celulares, dinheiro ou outros objetos relacionados aos furtos. No entanto, as roupas, o boné e um coturno que utilizava, conforme a Brigada Militar, apresentam compatibilidade com aqueles registrados pelas câmeras de segurança.

Todo o material reunido reunido pela Brigada Militar — incluindo imagens de videomonitoramento, vídeos e as peças de vestuário apreendidas — foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Após análise do caso, a delegada Fernanda Mendonça determinou a apreensão das roupas e dos calçados para dar continuidade às investigações.

De acordo com informações policiais, o homem possui diversas passagens pela polícia por crimes como furto, dano ao patrimônio, violação de domicílio e tráfico de drogas. Há registros de ocorrências em Alegrete e também em Porto Alegre. Conforme a investigação, ele retornou de Santa Catarina há cerca de dois meses.

Até o momento, o prejuízo causado pelos arrombamentos ainda está sendo levantado pelas vítimas. A estimativa inicial aponta o furto de mais de cinco notebooks, joias, relógios, celulares, roupas, dinheiro em espécie e diversos objetos pessoais retirados dos estabelecimentos arrombados.