Brigada Militar localiza moto furtada, em vala, na Ilha

No final da tarde desta terça-feira (4), mais uma moto foi recuperada pela Brigada Militar, na Ilha.

A Honda foi descaracterizada, assim como ocorreu com a moto recuperada na noite de ontem. Eles, também, aplicaram uma tinta azul, originalmente a moto é vermelha.

O veículo estava dentro de uma vala no mesmo campo, que os policiais localizaram a primeira moto furtada na madrugada de segunda- feira, no bairro Vila Nova.

De acordo com informações, os policiais receberam denúncias. A moto foi encaminhada ao depósito do Detran para posteriormente ser restituída ao proprietário.

Esta Honda com placas de Parai foi furtada na rua Tiradentes, Centro. O proprietário acredita que tenha sido por volta das 3h de segunda-feira(3). Em comum, todas as motos estavam com os guidões destravados.

Foram três furtos, de motos, em dois dias e todas recuperadas pela Brigada Militar.