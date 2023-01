Brigada Militar orienta torcedores em relação à segurança no Grenal deste domingo no Efipan

Com a segurança dentro e fora do gramado realizada pela Brigada Militar, na manhã de ontem (20), representando o 2ºRPMON, local, Tenente Nei Machado, convocou os responsáveis pelas torcidas organizadas e os consulados do Inter e Grêmio para falar sobre algumas medidas preventivas de segurança que serão de grande importância para garantir a integridade física de todos os torcedores e o público que estarão presentes no estádio, neste próximo domingo – dia de Grenal.

Um dos principais pontos é quanto ao consumo de bebidas alcoólicas no interior do Farroupilha. Segundo o Tenente Nei, será expressamente proibida a entrada, a venda e consumo durante todos os dias da competição. No Grenal, as restrições são ainda mais abrangentes.

Por ser um jogo em que a rivalidade é mais acentuada, as torcidas serão devidamente direcionadas para a área destinada a cada time.

Os torcedores com a camiseta do Grêmio somente na área do Grêmio e do Inter da mesma forma. A torcida mista vai ficar no pavilhão.

Também não será permitida a entrada de cadeiras, garrafas térmicas, cuia, material para chimarrão, capacetes, guarda-chuva ou qualquer objeto que tenha potencialidade para ser utilizado como arma. Bandeiras somente com mastro em plástico flexível e nenhum artefato pirotécnico ou similar será permitido dentro do Estádio.

Devido o espaço reduzido e público no limite da capacidade do local, o uso de cadeiras fica inviável e para evitar transtornos, também, não será autorizada a entrada.

Outro ponto destacado é de que é comum famílias irem ao Estádio acompanhadas dos filhos, que muitas vezes são crianças. Neste caso, cabe aos pais e responsáveis atenção redobrada quanto aos menores, principalmente devido à lotação.

A Brigada Militar está com reforço de Santana do Livramento. Estas medidas são exclusivamente para o domingo que haverá uma concentração muito grande de torcedores no local. Nos demais dias, não há restrições quanto às cadeiras e chimarrão.

Já em relação ao consumo de bebida dentro do estádio, sucos e água serão vendidos por ambulantes, contudo, servidos em copos e não será permitido o ingresso de garrafas pet.