Brigada Militar pode ter evitado possível desgraça em escola da região

A abordagem aconteceu próximo a um educandário localizado na rua Hugolino Andrade, nesta quarta-feira(19), onde os jovens foram descobertos por um policial de folga e um pai que perceberam uma atitude que suspeitava deles e acionaram os colegas de serviço.

Durante uma revista, a Brigada Militar encontrou os objetos cortantes com os adolescentes e, imediatamente, os levaram para a DPPA, onde serão registrados e seus pais chamados. A atitude do policial e do pai repercutiu positivamente nas redes sociais, uma vez que eles tiveram a destreza de identificar que os jovens, apesar de aparentemente não apresentarem perigo, estavam em atitude suspeita e, assim, evitaram uma possível tragédia.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil para que possa se entender as motivações dos adolescentes para portar armas e agir de forma suspeita em um local próximo a uma instituição de ensino. A apreensão dos jovens e a ação rápida dos apreendidos foram extremamente importantes para garantir a segurança de todos que circulavam pelo local. É fundamental que a sociedade esteja atenta e denuncie qualquer comportamento suspeito para que medidas preventivas possam ser tomadas.

Informações e fontes Sentinela24h