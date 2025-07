Brigada Militar prende acusado de tentativa de homicídio com apoio do CIOSP

Um homem foi preso na manhã deste domingo (13) acusado de tentativa de homicídio ocorrida na noite anterior(12), na Praça Getúlio Vargas, no Centro. A vítima, um jovem de 22 anos, foi encontrada caída no local com ferimentos no tórax provocados por golpes de faca e também com um ferimento causado por disparo de arma de fogo.

Conforme o registro policial, o Corpo de Bombeiros realizou o socorro e encaminhou o jovem à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Posteriormente, ele foi levado ao bloco cirúrgico. A vítima permanece hospitalizada.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Durante a madrugada, equipes da Brigada Militar iniciaram buscas e analisaram imagens do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), que registraram o momento do crime, permitindo a identificação das características do autor e a direção tomada após o ataque.

Já pela manhã, por volta das 9h, os policiais localizaram o acusado, no bairro Boa Vista. Segundo o registro, ele confessou a autoria do crime e indicou o local onde havia se desfeito da faca utilizada. O objeto, com aproximadamente 12 centímetros de lâmina, foi encontrado em um campo em frente à casa.

Na residência, também foram apreendidas as roupas usadas no momento do crime e a bicicleta utilizada na fuga. O homem recebeu voz de prisão, foi levado à UPA para avaliação médica e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), junto com o material apreendido.