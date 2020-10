Brigada Militar prende comerciante por vender bebida alcoólica para menor em Manoel Viana

Compartilhe















Na noite do último domingo (18), um comerciante foi preso em Manoel Viana por venda de bebida alcoólica a menor de idade.

Segundo registro feito na Delegacia de Polícia de Alegrete, o Conselho Tutelar foi ao local indicado devido a denúncias.

No endereço, as conselheiras identificaram duas adolescentes consumindo bebida alcoólica. Ao serem questionadas elas confirmaram que tinham adquirido no local. O responsável também, teria assumido que havia vendido uma cerveja para uma das menores de 15 anos. Em razão do crime previsto no ECA, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia.

Em contato com autoridade policial foi determinado flagrante afiançável em 1/3 do salário mínimo.