Brigada Militar prende dupla com quase 5 quilos de drogas no Centro de Alegrete

Conforme a ocorrência, os policiais identificaram uma situação considerada suspeita e realizaram a abordagem no momento em que os dois homens chegavam a um estabelecimento comercial. Na revista, os policiais localizaram uma mochila contendo 4,805 quilos de maconha, distribuídos em nove tabletes, além de uma balança de precisão, material comumente utilizado para o fracionamento e a comercialização de entorpecentes.

Diante da materialidade do crime, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Alegrete. Após a apresentação da ocorrência, a delegada de plantão, Fernanda Mendonça, determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas para ambos.

Segundo informações da polícia, o homem de 30 anos possui antecedentes criminais. Já o suspeito de 37 anos não tinha registros anteriores.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Concluídos os procedimentos legais, ambos serão encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A apreensão representa mais um resultado das ações de prevenção e repressão ao tráfico de drogas desenvolvidas pela Brigada Militar em Alegrete, reforçando o trabalho permanente de combate à criminalidade e de preservação da segurança pública no município.